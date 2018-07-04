Комітет з нацбезпеки дав "зелене світло" законопроекту про блокування сайтів

Після засідання комітету його секретар Іван Вінник зауважив, що до другого читання до проекту потрібно буде внести низку змін.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері (№6688).

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету.

Цим законопроектом Кримінальний кодекс України пропонується доповнити новим розділом - "Заходи щодо блокування інформаційних ресурсів (сервісів) в інформаційно-телекомунікаційних мережах (системах)".

У ньому зазначається, що блокуванням інформаційного ресурсу (сервісу) є припинення доступу необмеженого кола споживачів телекомунікаційних послуг до визначеного (ідентифікованого) інформаційного ресурсу (сервісу) в інформаційно-телекомунікаційних мережах (системах), через який поширюється інформація, розповсюдження якої заборонене в Україні.

Підстави для застосування блокування визначеного інформаційного ресурсу (сервісу) в інформаційно-телекомунікаційних мережах (системах) та видалення з нього інформації застосовується судом у разі поширення через цей ресурс (сервіс) інформації, з використанням якої вчиняються тяжкі або особливо тяжкі злочини.

Крім того, блокування визначеного інформаційного ресурсу застосовується судом у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.

У Кримінальному процесуальному кодексі, зокрема, пропонується встановити, що тимчасовим блокуванням (обмеженням) доступу до визначеного (ідентифікованого) інформаційного ресурсу (сервісу) є дії, внаслідок яких унеможливлюється доступ та/або поширення інформації з визначеного (ідентифікованого) інформаційного ресурсу (сервісу) через інформаційні, телекомунікаційні та інформаційно-телекомунікаційні мережі (системи) з метою припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого.

Тимчасове блокування (обмеження) доступу до визначеного (ідентифікованого) інформаційного ресурсу (сервісу) в інформаційно-телекомунікаційних мережах (системах) застосовується: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

У виняткових невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, тимчасове блокування (обмеження) доступу до визначеного (ідентифікованого) інформаційного ресурсу (сервісу) може бути розпочате до постановлення ухвали слідчого судді, суду за постановою прокурора або постановою слідчого, погодженою прокурором і застосовується на строк не більше 48 годин.

У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов'язаний невідкладно після початку здійснення таких дій звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді чи суду.

Водночас, після засідання комітету в коментарі журналістам секретар комітету Іван Вінник зауважив, що до другого читання до цього законопроекту потрібно буде внести низку змін.

"Щодо інформаційної безпеки - ми пропонуємо врахувати висновки Європейського суду з прав людини, які містяться у трьох рішеннях по справах проти Республіки Туреччина. Там досить цікаві цитати і висновки по відношенню до Конвенції із захисту основоположних прав та свобод людини", - сказав він.

Депутат додав, що там йдеться про те, що в інтересах національної безпеки і суспільства свобода слова може бути обмежена, якщо вона перетворюється на пропаганду злочинних дій.

Як повідомляв УНІАН, законопроект №6688 вносився до порядку денного сесії парламенту в липні 2017 року, але тоді депутатам не вистачило голосів для цього. 21 червня 2018 року законопроект №6688 було успішно внесено до порядку денного Верховної Ради для розгляду на поточній сесії.

Обговорюючи законопроект №6688 25 червня представники інтернет-спільноти України заявили, що ухвалення такого закону спричинить низку негативних наслідків, які суттєво вдарять по рівню свободи в інтернеті, а також стане підставою для монополізації ринку надання послуг із доступу до Всесвітньої мережі.