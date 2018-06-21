Цензура доби Януковича: до порядку денного Ради включили законопроект про позасудове блокування сайтів

Документ надає СБУ право без рішення суду через провайдера блокувати доступ до будь-якого інформаційного ресурсу.

Верховна Рада включила до порядку денного законопроект 6688, який дозволить блокувати інтернет-ресурси у позасудовому порядку. Про це у Facebook повідомляє перший заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Ольга Червакова.

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«Щойно ВР включила в порядок денний законопроект 6688 про позасудове блокування сайтів. Законопроект внесений нардепами з комітету нацбезпеки і оборони Іваном Вінником, Дмитром Тимчуком, Тетяною Чорновіл і має шляхетну назву - "щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері», – зазначила вона.

Парламентар повідомляє, що такими загрозами пропонується вважати "здійснення впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, обєднаннями громадян, юридичними особами". Автори законопроекта пропонують вважати це складовою частиною "технологічного тероризму".

За словами Червакової, документ надає СБУ право без рішення суду за допомоги провайдера блокувати доступ до будь-якого інформаційного ресурсу. Підставою для цього може бути вже не тільки рішення суду, а й рішення прокурора, слідчого, погодженого з прокурором, або рішення РНБО.

Штраф для провайдерів у випадку невиконання вимог правоохоронців - 1% річного прибутку, в разі повторного – 5%.

«Народний фронт, здається, зовсім злетів з катушок. Він протискує цей законопроект вже рік. "Здійснення впливу на органи державної влади" - це будь-який громадський контроль чи пересічний пікет - в разі прийняття закону будуть тероризмом. А позасудове блокування сайтів - це повернення навіть не до Януковича, а до самого Сталіна! Навіть закони 16 січня передбачали необхідність рігення суду для блокування інтернет-ресурсів», – наголошує депутат.

За її словами, суперечливий законопроект «пропхали» до порядку денного лише з третього разу.

У квітні повідомлялось, що голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський ініціює введення кримінальної відповідальності ЗМІ "за підрив обороноздатності шляхом розповсюдження завідомо неправдивих даних".