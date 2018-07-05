Поклонська брала участь в арешті Сенцова у 2014 році - адвокат

Відповідно до протоколу засідання, колишній "прокурор" окупованого Криму брала участь у судовому засіданні, на якому Сенцову обирали запобіжний захід.

Так званий депутат Держдуми РФ, колишній "прокурор" окупованого Росією Криму Наталія Поклонська брала участь в арешті українця Олега Сенцова у 2014 році.

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Про це у Facebook повідомив адвокат Дмитро Дінзе, який оприлюднив протокол судового засідання у справі Сенцова за травень 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова утримують в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. До українця в колонію не пускають уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.