У російській Раді Федерації допустили можливість обміну Сенцова

В Сенаті РФ прокоментували можливість обміну українського режисера на одного із засуджених в Україні росіян.

Незаконно засудженого в РФ українця Олега Сенцова можуть включити до списку з обміну політв'язнів Кремля на засуджених в Україні росіян. Таку думку висловив заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Олексій Кондратьєв.

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«Я думаю, Сенцов може потрапити. Тема його обміну неодноразово піднімалася українською стороною, його прізвище, як і раніше, актуальне (для обміну - ред.)», — цитують його слова «Известия».

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко назвала 23 прізвища росіян, яких Україна готова передати Російській Федерації задля звільнення незаконно утримуваних політв'язнів Кремля.

Перераховані Геращенко особи засуджені, зокрема, за підготовку терактів в українських містах і участь у бойових діях на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова тримають в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

До українця в колонію не пускають уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денисову.