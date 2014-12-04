Генштаб: На Донбасі проти українців воюють 6-10 тисяч військових регулярної армії РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив представник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Розмазнин.

"На сьогоднішній день на території Донбасу воює 32 тисячі 400 чоловік. З них близько 6-10 - це військовослужбовці збройних сил Російської Федерації. А все решта - це представники так званих незаконних формувань", - сказав Розмазнин.

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Також він додав, що серед найманців дуже мало громадян України, в основному це російські громадяни різних національностей, що проживають в Росії.

Крім того, він зазначив, що українські військові захоплюють у полон іноземних найманців навіть з таких далеких країн, як Бразилія.