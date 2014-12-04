Основними загонами терористів керують кадрові російські військові - радник Авакова

Про це в ефірі "5 каналу" сказав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає Еспресо.TV.

"Сьогодні на території України перебуває від 6 до 10 тисяч регулярних військ РФ і значна кількість так званих найманців є контрактниками ЗС РФ, які виконують завдання Кремля бути найманцями в терористичних угрупуваннях "ДНР" і "ЛНР"… Сьогодні основними підрозділами бойовиків "ДНР" і "ЛНР" керують безпосередньо кадрові військові РФ", - сказав він і наголосив, що сьогодні Москва не зацікавлена у припиненні конфлікту.

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"Вони показали картинку про буцімто примирення, виконали завдання і дали команду гатити знову", - додав він.