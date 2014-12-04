На кордоні з Росією відновилися бої з російськими диверсантами

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби.

«Учора о 15.00 в Луганській області неподалік державного кордону на напрямку «Колесниківка (Україна) – Маноцький (РФ)» відбулось бойове зіткнення українських силовиків з російською диверсійно-розвідувальною групою», - йдеться в повідомленні.

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«У цьому районі прикордонники, СБУ, МВС та ЗСУ проводили розвідувально-пошукові дії з метою виявлення диверсантів. У ході вогневого протистояння військові нанесли ураження противнику та змусили відступити», - зазначає Держприкордонслужба.

Під час бою один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення. Для його евакуації прибув прикордонний наряд на бронеавтомобілі «Кугуар», що використовувався в групі прикриття. Проте під час евакуації пораненого автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої та зазнав пошкоджень. В результаті броня врятувала життя прикордонникам і пораненому військовослужбовцю, які лише отримали незначні ушкодження.