За добу на Донбасі загинуло четверо військових, ще десятьох поранено

За добу в Луганській та Донецькій областях, де триває Антитерористична операція, загинуло четверо військовослужбовців та ще десятьох поранено.

Як повідомляє прес-центр АТО, минула доба у зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях минула без істотних змін у ситуації.

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За даними прес-центру, напруженою ситуація залишається в районах Луганського, Донецького та Дебальцевського плацдармів. На Луганщині мінометні розрахунки незаконних озброєних формувань працюють з території населених пунктів Сміле, Раївка, Слов'яносербськ, околиць Луганська».

«Загалом за добу втрати наших військ складають 14 військовослужбовців. Четверо загиблих і ще десятеро отримали поранення», - повідомляє прес-цент АТО.

Зокрема, у місті Щастя Луганської області на протипіхотній міні підірвалися два бійці Антитерористичної операції.

Як наголосили у прес-центрі, «терористичні угруповання продовжують ігнорувати принципи гуманітарного права та міжнародних конвенцій у сфері використання певних типів боєприпасів, озброєння та військової техніки. Зокрема, неодноразово фіксувалися спроби встановлення ними протипіхотних мін на територіях прилеглих до населених пунктів».

За минулу добу розвідкою сил АТО попереджено спрацювання низки вибухових пристроїв. «Натомість, у кілометрі від міста Щастя зафіксовано вибух протипіхотної міни: двоє бійців сил АТО загинуло, один військовослужбовець отримав численні поранення. Наразі лікарі борються за життя», - зазначили у прес-центрі.