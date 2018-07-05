Рада відмовилася розглядати сьогодні питання про оновлення складу ЦВК

За словами спікера ВР, якщо зняти старий склад ЦВК і не обрати новий, це введе в юридичний колапс всю українську державу.

Верховна Рада України не підтримала розгляд сьогодні питання про оновлення складу Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, після виступу представників фракцій, більшість з яких критично висловилися щодо цього питання, голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що напередодні до нього звернулися ряд голів фракцій, які повідомили, що не будуть брати участь у голосуванні сьогодні.

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“Відповідно, це ставить під великий ризик формування ЦВК. Якщо ми під час голосувань і розгляду знімемо старий склад ЦВК, а новий не оберемо, це введе в юридичний колапс всю українську державу”, - наголосив спікер.

Так, він поставив на “рейтингове” голосування питання щодо готовності депутатів перейти до питання про оновлення ЦВК. Він зауважив, що якщо голосування не буде, то це питання буде відкладено. Водночас Парубій висловив переконання, що зі старим складом ЦВК не можна проводити нові вибори.

В результаті за те, аби почати сьогодні розгляд питання про новий склад ЦВК, проголосували лише 189 народних депутатів при необхідному мінімумі 226 голосів.

Зокрема, від “Блоку Петра Порошенка” проголосували 117 депутатів, “Народного фронту” - 10, “Самопомочі” - 17, Радикальної партії - 16, “Батьківщини” - 1, групи “Воля народу” – 9. Від фракції “Опозиційний блок” та групи “Відродження” цю пропозицію не підтримав жоден депутат.

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“Таким чином, ми не можемо зараз увійти в розгляд даного питання”. - констатував Парубій.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнім порядком денним засідання парламенту було передбачено розгляд питань про звільнення з посад членів ЦВК та призначення нових.

Президент вніс до парламенту подання про призначення на посади членів ЦВК Алли Басалаєвої, Наталії Бернацької, Михайла Вербенського, Андрія Євстігнєєва, Ірини Єфремової, Ольги Желтової, Олега Конопольського, Світлани Кустової, Ольги Лотюк, Віталія Плукаря, Євгена Радченка, Тетяни Сліпачук, Леонтія Шипілова та Тетяни Юзькової – усього 14 кандидатур.

Усі 14 кандидатів пройшли спеціальну перевірку, за результатами якої отримали позитивні висновки.

7-річний термін повноважень 13 з 15 членів Центрвиборчкому вже давно сплинув. Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України, Верховна Рада за поданням президента призначає та звільняє членів ЦВК. Тож з 14 кандидатур на посади членів ЦВК парламент має обрати 13.