Сьогодні Рада розгляне питання оновлення складу ЦВК (відео)

Також у порядку денному - питання призначення суддів Конституційного суду України.

Сьогодні Верховна Рада планує розглянути питання про оновлення складу Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, планується, що народні депутати розглянуть питання звільнення з посади членів ЦВК та призначення на посади нових членів ЦВК.

Також у порядку денному - питання призначення суддів Конституційного суду України.

Крім того, парламент планує розглянути сьогодні близько 50 законопроектів.

Читайте такожБіля Верховної Ради знову проходить акція протесту шахтарів

Зокрема передбачений розгляд постанови про звернення парламенту України до інституцій Євросоюзу щодо поглиблення співпраці України та ЄС.

Також у другому читанні очікується розгляд законопроекту щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу.

Сьогодні ж депутати планують розглянути блок питань аграрної політики, а також законопроекти, які стосуються криміналізації покарання за незаконний перетин державного кордону.