Засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться в середині грудня
Засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться 15 грудня у Брюсселі.
Про це кореспондента УНІАН повідомив у Брюсселі повідомив голова департаменту «Східного партнерства» Зовнішньої служби ЄС Дірк Шубель (Dirk Schuebrl).
"Рада асоціації відбудеться 15 грудня в Брюсселі", - сказав він.
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Крім того, за словами Шубеля, у найближчому майбутньому відбудуться візити в Україну президента Європейської Комісії Жана-Клода Юнкера та віце-президента Єврокомісії, верховного представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріки Могеріні.
"Ми над цим працюємо, дата ще не визначена", - сказав Шубель, додавши, що очікується також візит в Україну президента Європейської ради Дональда Туска.