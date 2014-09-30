Київ і Брюссель виконали всі формальності щодо Угоди про асоціацію – Порошенко

Про це глава держави написав у своєму Твіттері.

«Україна отримала ноту від Європейського Союзу. Київ і Брюссель виконали всі формальності для запуску Угоди вже з 1 листопада. До роботи!», - повідомив Порошенко.

Україна отримала ноту від Європейського Союзу. Київ і Брюссель виконали всі формальності для запуску Угоди вже з 1 листопада. До роботи! — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 сентября 2014

Також про завершення внутрішніх процедур щодо застосування Угоди про асоціацію Порошенко написав у Facebook.

Читайте такожЄС залишив у силі санкції проти РФВін зазначив, що «таким чином, і Київ, і Брюссель виконали всі формальності для запуску Угоди вже з 1 листопада». «Отже, тепер це частина українського законодавства», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада і Європейський парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію включно із глибокою і всеохоплюючою зоною вільної торгівлі, між ЄС і Україною.

На сьогодні Угоду вже ратифікували Румунія, Латвія, Литва, Болгарія, Мальта та Словаччина.