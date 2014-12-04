Семенченко: комітет Ради з питань національної безпеки і оборони очолить Пашинський

Про це повідомив народний депутат від партії "Самопоміч" Семен Семенченко на своїй сторінці в соцмережі.

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"Поділ портфелів необхідно негайно припинити і приступати до роботи. Йде війна. Витягнути державу з тієї ями, в якій ми зараз всі перебуваємо, можна тільки командою. Готовий показати приклад - відмовляюся від посади голови комітету Ради з безпеки і оборони і згоден на повноваження першого заступника. Цього достатньо, щоб в команді реалізувати те, що ми хочемо в сфері оборони і безпеки країни", - зазначив Семен Семенченко.

За його словами, у складі комітету "будуть Ярош, Білецький, Береза, Мельничук, Тетерук, Мамчур і інші достойні люди. Важлива не посада, важлива команда. На жаль, головою комітету стане не військовий. Я б підтримав своїх друзів-комбатів. Але вибір "Народного фронту" - людина цивільна. Сергій Пашинський. Квотний принцип взято за основу і цей найважливіший комітет "не квота" "Самопомочі".