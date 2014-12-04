Депутати поділили комітети. Семенченку створять комісію - ЗМІ

Про це повідомили джерела "Української правди".

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин – Тарас Кутовий (БПП);

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією – Єгор Соболєв ("Самопоміч");

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики – Дмитро Андрієвський (БПП);

Комітет з питань бюджету – Андрій Павелко (БПП) або Олег Ляшко (Радикальна партія);

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування – Сергій Власенко ("Батьківщина");

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи – Микола Томенко(БПП);

Комітет з питань економічної політики – Андрій Іванчук ("Народний фронт")

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Комітет з питань європейської інтеграції – Ірина Геращенко (БПП);

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності – Андрій Кожем'якін ("Батьківщина");

Комітет у закордонних справах – Ганна Гопко ("Самопоміч");

Комітет з питань культури і духовності – представник "Народного фронту", із прізвищем не визначилися;

Комітет з питань науки і освіти – Лілія Гриневич ("Народний фронт");

Комітет з питань національної безпеки і оборони – СергійПашинський ("Народний фронт");

Комітет з питань охорони здоров’я – Ольга Богомолець (БПП);

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки – Микола Мартиненко ("Народний фронт");

Комітет з питань інвалідів та ветеранів - Олександр Третьяков (БПП);

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин – Григорій Немиря ("Батьківщина");

Комітет з питань верховенства права та правосуддя - Руслан Князевич (БПП);

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України - Михайло Папієв ("Опозиційний блок");

Комітет з питань свободи слова та інформації – Вікторія Сюмар ("Народний фронт");

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Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму – Артур Палатний (БПП)

Комітет з питань соціальної політики та праці – Людмила Денисова ("Народний фронт");

Комітет з питань транспорту і зв'язку – Ярослав Дубневич (БПП);

Комітет з питань фінансів і банківської діяльності – Андрій Павелко (БПП) у разі, якщо бюджетний комітет відійде "Радикальній партії";

Комітет з питань податкової та митної політики – Роман Насіров (БПП)

Комітет з питань інформатизації та інформаційних технологій – Олександр Данченко ("Самопоміч").

Комітет з питань промислової та інвестиційної політики – Віктор Галасюк (Радикальна партія).

Окрім того, за даними співрозмовників УП, обговорюється питання про створення певної комісії, яка контролюватиме Міноборони. Її має очолити Семен Семенченко ("Самопоміч").