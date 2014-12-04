Порошенко зібрав керівників силових відомств на нараду (фото)

Про це повідомляє Адміністрація президента України у Twitter.

«Президент України проводить нараду з керівниками силових відомств»,- йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялось, що Верховна Рада України призначила Степана Полторака міністром оборони. За це рішення проголосували 347 депутатів. Кандидатуру Полторака на цю посаду вніс, згідно з Конституцією, президент України Петро Порошенко.