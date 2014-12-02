ВР призначила Полторака міністром оборони

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 347 депутатів.

Кандидатуру Полторака на цю посаду вніс, згідно з Конституцією президент України Петро Порошенко.

Довідка УНІАН. Полторак народився 11 лютого 1965 року у селі Весела Долина Тарутинського району Одеської області.

Закінчив Орджоникідзівське вище військове командне училище МВС СРСР, Військову академію Збройних сил України.

На військовій службі з серпня 1983 року.

З посади начальника управління бойової та спеціальної підготовки внутрішніх військ МВС України у березні 2002 р. призначений начальником Академії внутрішніх військ МВС України.

28 лютого 2014 р. указом президента призначений командувачем внутрішніх військ МВС.

15 квітня 2014 р. Верховна Рада призначила Полторака командувачем Національної гвардії України.

23 серпня 2014 р. присвоєно військове звання генерал-полковника.

14 жовтня 2014 р. Верховна Рада призначила Полторака міністром оборони, за це проголосували 245 депутатів.

Від 27 жовтня 2014 року - член РНБО.