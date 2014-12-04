Першим віце-спікером Ради обрано Парубія, а віце-спікером - Сироїд

Верховна Рада обрала Парубія першим заступником голови парламенту, а Сироїд - заступником голови ВР.

Верховна Рада України обрала народного депутата Андрія Парубія («Народний фронт») першим заступником голови парламенту. Народного депутата Оксану Сироїд ("Самопоміч") обрано заступником голови ВР. Читайте такожУ Порошенка назвали комітети Ради, навколо яких розгорілися найбільш запеклі суперечки (наживо) За постанову № 1255 проголосували 313 народних депутатів із 372 зареєстрованих у сесійній залі. Проти - 23, четверо утрималися. Спікер ВР Володимир Гройсман зазначив, що вперше в історії українського парламенту пост заступника голови Ради займає жінка.

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