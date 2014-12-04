У «Самопомочі» заявили, що зняття недоторканності з депутатів не буде швидким

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам, відповідаючи на запитання щодо цих законопроектів.

Стосовно скасування позаблокового статусу України Сироїд сказала: “Я думаю, що це буде один із перших законопроектів. Він є невеликий, він є достатньо простий для розгляду. І безумовно, що він є пріоритетом і для Української держави, і для суспільства, для того, щоб ми продемонстрували послідовність у своїх діях”.

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Питання недоторканності, за словами Сироїд, також є першочерговим. “Але ми повинні розуміти, що це є питання внесення змін до Конституції України. Ми будемо намагатися проголосувати його якнайшвидше, але ми повинні розуміти, що тривалість у часі розгляду цього питання не буде такою швидкою”, - сказала Сироїд.