Керівнику "РИА Новости Україна" Вишинському оголосили ще одну підозру

Вишинського підозрюють у незаконному зберіганні зброї.

Підозрюваному у держзраді керівнику "РИА Новости Україна" Кирилу Вишинському повідомили підозру в незаконному зберіганні зброї.

Про це написала прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

"Вишинському повідомлено про ще одну підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 (незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів) КК України", – повідомила вона.

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За словами Сарган, в ході проведених обшуків в орендованому індивідуальному банківському сейфі Вишинського було виявлено та вилучено пістолет та набої до нього.

За результатами судово-балістичної експертизи, вказаний пістолет є вогнепальною зброєю – самозарядним нарізним пістолетом моделі "FN Browning M1906".

Як повідомляв УНІАН, 15 травня в офісі "РИА Новости Украина" в Києві пройшли обшуки. У Службі безпеки України заявили, що разом із прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрили діяльність мережі медіа-структур, підконтрольних РФ. Того самого дня Вишинського затримали за підозрою в державній зраді. Для обрання запобіжного заходу його перевезли в Херсон. Журналіст підтвердив, що у нього є два паспорти – український і російський. 17 травня суд заарештував Вишинського на два місяці без права на внесення застави.