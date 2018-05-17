Суд у Херсоні арештував керівника РІА "Новости Україна" Вишинського без права внесення застави (відео)

Вишинського було затримано 15 травня, він підозрюється у державній зраді.

Херсонський міський суд своїм рішенням обрав для керівника РІА «Новости Україна» Кирила Вишинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Як передає кореспондент УНІАН, Вишинський заарештований терміном на 60 днів без права внесення застави.

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокуратури, яка наполягала на цьому запобіжному заході.

Сторона захисту Вишинського має намір подавати апеляцію на це рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, Херсонський міський суд сьогодні розпочав розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу керівнику РІА «Новости Україна» Вишинському, якого підозрюють у державній зраді.

Сторона обвинувачення в особі прокурора АР Крим у Херсонській області Валерія Харима в процесі засідання озвучила, що при проведенні обшуку у підозрюваного знайшли листування в електронній пошті, яке свідчить про його зв'язки і отримання інформації з Росії, з подальшою перспективою її опублікування в Україні.

15 травня СБУ провела слідчі дії в офісі РІА «Новости Україна» в Києві. Було затримано директора РІА «Новости Україна» Вишинського, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За повернення Криму». Після повернення з Криму в 2014 році Вишинський за участю ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. євро. Пізніше в СБУ уточнили, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності - це лише доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця.