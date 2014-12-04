Microsoft визнала Крим суб'єктом РФ

Відповідні листи отримали керівники ряду кримських підприємств, які раніше придбали ліцензійне ПЗ Microsoft.

"У вкладенні лист з роз'ясненнями від компанії Microsoft, в якому основна теза: ПЗ придбане на території України, не може використовуватися на території Росії", - сказано в тексті, повідомляє Крыминформ.

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ТОВ "Майкрософт Русь" також рекомендує всім клієнтам провести інвентаризацію наявного парку персональних комп'ютерів на предмет дотримання правил ліцензування та, у разі виявлення встановлених версій без необхідної (російської) ліцензії, придбати потрібну кількість копій вже з легальними ключами.

Таким чином, корпорація Microsoft фактично визнала Крим суб'єктом Російської Федерації, а не України.

Раніше в соцмережах публікувалися листи від служби підтримки компанії Google на адресу користувачів, де в адресі одержувача вказувалося "Сімферополь, Крим, Росія".