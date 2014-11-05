Microsoft припинила продаж Windows 7 і 8

Як повідомляє "Новый регион" з посиланням на прес-реліз компанії, це допоможе Microsoft розширити число користувачів більш пізніх версій ОС.

Microsoft 31 жовтня припинила продаж персональних комп'ютерів з такими попередньо встановленими версіями Windows 7 Home Basic, Home Premium і Ultimate, а також з Windows 8.

Припинення основної підтримки Windows 7 призначено на 13 січня 2015 року. Перехід на продовжену фазу підтримки означає, що для цієї ОС компанія буде випускати безкоштовні оновлення системи безпеки і платні виправлення протягом наступних п'яти років.

Для Windows 8 завершення основної фази підтримки намічено на 9 січня 2018 року. Ця ОС з'явилася лише два роки тому, однак вона не здобула прихильників через відсутность у ній деяких елементів робочого столу, що стали звичними для багатьох користувачів.

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У свою чергу Windows 7, що з'явилася в кінці 2009 року, як і раніше популярна. Майже у 53% користувачів Windows встановлена одна з версій Windows 7, в той час як на Windows 8 припадає лише 6%.

8 квітня цього року Microsoft остаточно припинила технічну підтримку операційної системи Windows XP і пакету офісних додатків Office 2003.

Запуск нової версії операційної системи - Windows 10 - намічено на 2015 рік, а її попередня технічна версія доступна для широкого тестування з 1 жовтня.