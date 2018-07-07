Легендарний дисидент Левко Лук’яненко потрапив до реанімації – екс-нардеп

14:23, 07 липня 2018
Політика
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Наразі екс-політик у реанімації / фото wikipedia.org

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Про це на своїй сторінці у  Facebook повідомив український письменник і екс-нардеп Володимир Яворівський.

«Українці! Помоліться і поставте свічку за здоров’я Левка Лук’яненка! Він у реанімації», – написав він.

Подробиці щодо госпіталізації Левка Лук’яненка поки невідомі.

Довідка УНІАН. Левко Лук'яненко народився 24 серпня 1928 року у с. Хрипівка Городнянського району Чернігівського округу УСРР. Лук'яненко - український дисидент і політик часів СРСР, співзасновник Української Гельсінської групи, політик та громадський діяч, народний депутат України, Герой України, письменник, автор «Акта проголошення незалежності України» від 24 серпня 1991 р., лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року.

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Теги: #політика#реанімація