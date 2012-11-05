ЦВК може призначити перевибори ще у чотирьох округах

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ж.Усенко-Чорна заявила на засіданні ЦВК після ухвалення рішення про переголосування у п’яти одномандатних округах: №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).

"Це рішення невичерпне. Це тільки початок. Є ще округи №№11, 14, 20, 90. Таких округів по Україні чимало. І питання сьогодні є абсолютно не закритим", - наголосила Ж.Усенко-Чорна.