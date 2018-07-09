Пристайко: Україна візьме участь у засіданні НАТО попри спротив Угорщини

Голова представництва України при НАТО повідомив, як саме Україна візьме участь у засіданні НАТО попри спротив Угорщини.

Україні вдалося обійти блокування Угорщиною участі в саміті НАТО і засідання відбудеться у Брюсселі спільно з Грузією.

Про це заявив голова представництва України при НАТО Вадим Пристайко в ефірі програми "Завтра", повідомляє "Радіо Свобода".

"Завдяки взаємодії із союзниками з НАТО нам вдалося переступити через блок, який встановлює Угорщина... Варіант, який було визначено – це спільне засідання з Грузією якраз через 10 років після Бухарестського саміту, коли і Україні, і Грузії було обіцяно, що вони стануть членами НАТО", - зазначив він.

За словами Пристайка, обговорюватися буде питання, яким чином за цей час Україна і Грузія просунулися, що ще треба зробити і яка допомога альянсу може надійти обом країнам.

Пристайко також припустив можливість блокування Угорщиною заяви засідання, але наголосив, що важливішою для України буде декларація саміту.

"Декларація саміту – це документ, за яким живе альянс від саміту до саміту. Буде також комюніке саміту, яке підписують усі члени альянсу. Це ті документи, де будуть зафіксовані всі необхідні для України речі", – уточнив голова представництва.

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Він наголосив, що "головною перемогою" буде підтримка альянсу у протистоянні з Росією.

"Також важливим буде зафіксувати досягнення, які є, та визначити шлях вперед. Нам потрібно розблокувати військово-технічне співробітництво. "Джавеліни" нам дуже допомогли, тому зараз ми говоримо із членами альянсу про те, що нам потрібна певна допомога: дещо ми готові купувати, а деякі технології нам потрібні для того, щоб армія стала сильнішою", – підсумував Пристайко.

Нагадаємо, наприкінці червня Угорщина офіційно відмовилася від вето щодо проведення окремої зустрічі лідерів НАТО за участі українського президента Петра Порошенка, але і надалі блокує Комісію Україна-НАТО (КУН).

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що рішення Угорщини про блокування політичних зустрічей Комісії України-НАТО лишається чинним.

Водночас Сійярто підтвердив, що на цій зустрічі Угорщина знизила рівень вимог до України щодо закону про освіту - тепер йдеться не про скасування мовної норми, а про виконання двох пунктів рішення Венеціанської комісії.