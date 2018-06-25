Сійярто назвав три умови розблокування Угорщиною комісії Україна-НАТО

За словами очільника угорської дипломатії, одну умову українська сторона вже виконала.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав конкретні вимоги Будапешту, виконання яких зробить можливим зняття вето з проведення комісії Україна-НАТО.

В інтерв’ю «Європейській правді» міністр зазначив, що про ці вимоги знає як українська сторона, так і союзники Угорщини по НАТО.

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«Перша умова – перехідний період щодо мови освіти повинен бути продовжений до 2023 року, і за цей час ви маєте домовитися з меншиною про те, які саме зміни будуть впроваджені», - вказав Сійярто, відповідаючи на питання журналістів.

«Друга умова, яка також повністю відповідає пропозиціям Венеціанської комісії – норма про мову навчання не повинна поширюватися на приватні школи. І була ще одна третя умова, яка вже виконана: Україна мала розпочати консультації з представниками угорської меншини. Вони розпочалися», - підсумував він.

Нагадаємо, минулої п’ятниці, 22 червня, Сійярто заявив, що Угорщина офіційно відмовилася від вето щодо проведення окремої зустрічі лідерів НАТО за участі українського президента Петра Порошенка, але і надалі блокує Комісію Україна-НАТО (КУН).

Угорський міністр дав коментарі ЗМІ після завершення першого раунду консультацій за участі глав МЗС та Міносвіти України та їхніх колег з Угорщини.

Водночас міністр ще раз підтвердив, що на цій зустрічі Угорщина знизила рівень вимог до України щодо закону про освіту - тепер йдеться не про скасування мовної норми, а про виконання двох пунктів рішення Венеціанської комісії.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня, мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії. Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Гостріше за всіх на документ зреагувала Угорщина. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що через мовні положення українського закону про освіту Угорщина блокуватиме всі кроки зі зближення України та ЄС в рамках програми «Східне партнерство» і будь-які ініціативи, що сприяють євроінтеграції України, а також ініціюватиме перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.