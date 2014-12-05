ІС: артилерія сил АТО розбила передові підрозділи бойовиків біля Волновахи

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

"Кілька блокпостів і укріплених позицій терористів знищено, трупи і поранених терористи вивозяться в район Єленівки. У районі окремих знищених позицій супротивник не проводить вивезення тіл загиблих бойовиків", - йдеться в повідомленні.

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За даними Дмитра Тимчука, за Докучаєвськом і Єленівкою зосереджене велике угруповання противника, оснащене артилерією і бронетехнікою. "Ідентифіковано щонайменше 3 посилені ротні тактичні групи російських військ, а також кілька "збірних" груп місцевих бойовиків в якості "передових команд" (саме останні несуть основні втрати). Відзначається функціонування в цьому районі єдиного командного центру бойовиків", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що бойовики в даному районі продовжують вести з українською артилерією контрбатарейну боротьбу, відкриваючи вогонь в основному з позицій в районі Докучаєвська. Фіксуються удари артилерії противника і по житлових кварталах.