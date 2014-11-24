Під Артемівськом військові відбили напад на блокпост, що обстрілювався 4 години

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, на Дебальцевському напрямку бойовики з самохідних артилерійських установок, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї обстріляли українські позиції поблизу Вуглегірська, Нікішиного, Малоорлівки.

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