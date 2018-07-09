Фракція БПП не планує виходити з парламентської коаліції - Парубій

За його словами, навпаки, є “загальне спільне налаштування на ефективну і продуктивну роботу” Верховної Ради.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій запевняє, що про вихід фракції “Блок Петра Порошенка” із коаліції не йдеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи оприлюднить він сам відповдіну заяву фракції, якщо “БПП” її подасть, або ж надасть цю можливість, наприклад, своєму першому заступнику Ірині Геращенко.

“Стосовно виходу “Блоку Петра Порошенка” з коаліції - я вперше від вас чую про таку ініціативу. Я спілкувався сьогодні з керівництвом “Блоку Петра Порошенка”. Наскільки мені відомо, не передбачається навіть постановка такого питання на порядку денному”, - наголосив Парубій.

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За його словами, навпаки, є “загальне спільне налаштування на ефективну і продуктивну роботу” Верховної Ради України.

“Я впевнений, що цей тиждень продемонструє злагоджену роботу Верховної Ради України”, - сказав Парубій.

Як відомо, раніше лідери фракцій «Народний фронт» та «Блок Петра Порошенка» Максим Бурбак і Артур Герасимов на сесійному засіданні «обмінялися шпильками» під час обговорення питання про оновлення складу Центральної виборчої комісії.