Фракція БПП не планує виходити з парламентської коаліції - Парубій

15:52, 09 липня 2018
Політика
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За словами Парубія, він вперше чує про подібні наміри / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи оприлюднить він сам відповдіну заяву фракції, якщо “БПП” її подасть, або ж надасть цю можливість, наприклад, своєму першому заступнику Ірині Геращенко.

“Стосовно виходу “Блоку Петра Порошенка” з коаліції - я вперше від вас чую про таку ініціативу. Я спілкувався сьогодні з керівництвом “Блоку Петра Порошенка”. Наскільки мені відомо, не передбачається навіть постановка такого питання на порядку денному”, - наголосив Парубій.

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За його словами, навпаки, є “загальне спільне налаштування на ефективну і продуктивну роботу” Верховної Ради України.

“Я впевнений, що цей тиждень продемонструє злагоджену роботу Верховної Ради України”, - сказав Парубій.

Як відомо, раніше лідери фракцій «Народний фронт» та «Блок Петра Порошенка» Максим Бурбак і Артур Герасимов на сесійному засіданні «обмінялися шпильками» під час обговорення питання про оновлення складу Центральної виборчої комісії.

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Теги: #коаліція#БПП#Андрій Парубій