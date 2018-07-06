Лідери фракцій "Народний фронт" та БПП "обмінялися шпильками", коли обговорювали оновлення складу ЦВК

Напередодні народні депутати з фракції «БПП» покинули сесійну залу на знак протесту, що не було підримане питання про оновлення складу ЦВК.

Лідери фракцій «Народний фронт» та «Блок Петра Порошенка» Максим Бурбак і Артур Герасимов на сесійному засіданні «обмінялися шпильками» під час обговорення питання про оновлення складу Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, Герасимов, виступаючи з трибуни парламенту, зазначив, що народні депутати, які не голосували вчора за оновлення ЦВК, «порушили свої обіцянки перед виборцями та взяли на себе політичну відповідальність за збереження старої ЦВК часів Януковича».

Після його слів в сесійній залі пролунав сміх. Лідер фракції «Народний фронт» зазначив: «Я переконаний, що наступного тижня ми в демократичний європейський спосіб сформуємо дієздатну ЦВК і, нарешті, виженемо звідти представників, які ще призначалися режимом Януковича, і навіть з новими орденами (ймовірно, йдеться про те, що нинішній голова ЦВК Михайло Охендовський працював при президенті Вікторі Януковичу, а вже президент України Петро Порошенко нагородив його орденом - УНІАН).

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Звертаючись до фракції «БПП», депутати якої напередодні покинули сесійну залу в знак протесту, що не було підтримане питання про оновлення ЦВК, Бурбак пожартував: «Вдячний нашим побратимам по коаліції, що вони сьогодні на робочому місці. Вчора було самотньо без вас».

У свою чергу, Герасимов закликав голову Верховної Ради Андрія Парубія, щоб наступному сесійному тижні одним з перших питань було розглянуте питання про оновлення складу ЦВК. Також, за словами Герасимова, необхідно розглянути зміни до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності і завершити законодавчу процедуру в питанні створення Антикорупційного суду України.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня парламент не підтримав розгляд питання про оновлення складу Центральної виборчої комісії, повноваження 13 з 15 членів якої давно закінчилися. Герасимов наполягав на поверненні до розгляду цього питання. Згодом більшість членів фракції «БПП» пішли із сесійної зали Верховної Ради.

Парубій оголосив у засіданні парламенту перерву і запросив лідерів фракцій на нараду.

На початку вечірнього засідання у сесійній залі майже в повному складі були відсутні депутати з фракції «БПП». Водночас на електронному табло висвітилося, що в залі присутні 360 народних депутатів, в тому числі, і депутати із фракції «БПП». Це означає, що картки для голосування були залишені депутатами на робочих місцях.

Згодом заступник голови фракції «БПП» Олексій Гончаренко заявив, що фракція не повертатиметься до сесійної зали, доки не розглядатиметься питання щодо оновлення складу ЦВК.