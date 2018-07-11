На початку ранкового засідання Ради були присутніми близько 100 нардепів

Сьогодні парламент має розглянути законопроект про правовий статус осіб, що зникли безвісти.

На початку ранкового засідання Верховної Ради України у сесійній залі були присутніми близько 100 народних депутатів.

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Як передає кореспондент УНІАН, в той же час, на табло висвітилося, що в залі зареєстровано 335 народних обранців.

Сьогодні Верховна Рада планує розглянути законопроект про правовий статус осіб, що зникли безвісти

Крім того, народні депутати планують розгляд у першому читанні законопроекту щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів.

В порядку денному є низка проектів постанов і законопроект стосовно освіти.

Також для включення до порядку денного та прийняття рішення підготовлено проект постанови “Про проведення Всеукраїнської естафети єднання з нагоди 100-річчя проголошення Акта злуки Української народної республіки і Західно-Української народної республіки”.

Як відомо, в середу ВР працює лише на ранковому засіданні — до 14 години.

Після цього народні депутати працюють в комітетах.

На початку ранкового засідання в середу відбуваються виступи народних депутатів від фракцій та груп, а також позафракційних.