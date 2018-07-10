Нардеп запросив журналістів обговорити скандальне питання обмеження їх доступу до кулуарів Ради

Представники ЗМІ висловили побоювання, що їх хочуть обмежити кулуарами третього поверху парламенту, куди депутати зможуть приходити лише тоді, коли захочуть.

Член Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради, позафракційний народний депутат України Павло Кишкар пропонує журналістам прийти на засідання Комітету для обговорення питання про обмеження доступу представників ЗМІ до кулуарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Читайте такожУ ВР захотіли обмежити акредитацію журналістів

На питання, як він ставиться до рішення Регламентного комітету, який рекомендував Апарату ВР напрацювати пропозиції про створення прес-центру на третьому поверсі кулуарів ВР в адміністративному будинку на вул. Грушевського, 5 та розміщення місць для роботи журналістів, Кишкар відповів: «Якщо є питання безпеки, то спільно з вами треба напрацювати відповідні рішення».

На питання, яку небезпеку становлять журналісти для депутатів, він сказав: «Не знаю. Це питання більше до самих журналістів. Щоб вони запропонували правильне рішення. Зручне і комфортне для їхньої роботи».

Журналісти заявили Кишкарю, що їх хочуть обмежити лише кулуарами третього поверху, куди депутати зможуть приходити лише тоді, коли захочуть, таким чином представники ЗМІ будуть позбавлені можливості брати коментарі у тих, у кого хочуть. На це Кишкар зазначив: «Я не думаю, що ви позбавлені брати коментарі у кого ви захочете. Рішення закривати вас... Давайте поговоримо. Я думаю, варто вас запросити на комітет і більш широко проговорити, щоб усі думки були враховані і позиції також».

Депутат уточнив, що йдеться про засідання комітету, яке відбудеться завтра о 15.00.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з питань Регламенту та організації роботи парламенту рекомендував Апарату ВР підготувати пропозиції щодо вільного доступу до кулуарів депутатів, а для журналістів – створення окремого прес-центру на іншому поверсі.

Відповідне рішення Комітет ухвалив після розгляду листа керівника прес-служби Апарату ВР Ірини Кармелюк щодо «неприпустимої поведінки» журналістів Юлії Махмуді (газета «Громадський вісник Києва») та Валерії Єгорової (газета Flash on Time News). У листі Кармелюк просила позбавити двох вищевказаних журналісток акредитації, а також встановити нові чіткіші критерії, за якими можна позбавляти акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації, упорядкувати роботи представників ЗМІ у ВР.

Комітет, зокрема, вирішив рекомендувати першому заступнику керівника Апарату ВР - керуючому справами Петру Боднару ініціювати створення в Апараті ВР робочої групи з питань підготовки пропозицій про створення прес-центру на третьому поверсі кулуарів ВР в адміністративному будинку на вул. Грушевського, 5 та розміщення місць для роботи журналістів.