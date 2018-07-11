Луценко ліквідував Департамент спецрозслідувань Горбатюка, який займався справами Майдану

Генпрокурор ліквідував 4 самостійні структурні підрозділи ГПУ.

Сьогодні генеральний прокурор Юрій Луценко підписав наказ про організаційні зміни в структурі та штатному розписі Генеральної прокуратури України, яким, зокрема, ліквідовано очолюваний Сергієм Горбатюком Департамент спеціальних розслідувань, що займався розслідуваннями злочинів під час Революції гідності у 2013-2014 рр.

Як повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, організаційні зміни мають на меті розмежування структурних підрозділів, які здійснюють досудове розслідування і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в ГПУ.

Так, наказом ліквідовано 4 самостійні структурні підрозділи Генеральної прокуратури, а саме: Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки; Департамент спеціальних розслідувань; Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями; та Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями.

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Зазначається, що натомість у структурі ГПУ утворено Управління спеціальних розслідувань як самостійний структурний підрозділ «з тією ж штатною чисельністю, що і однойменне управління у складі колишнього Департаменту спеціальних розслідувань».

При цьому, відділ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань включено як окремий підрозділ до Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань.

Також, згідно з наказом, на базі 2-х інших самостійних ліквідованих структурних підрозділів утворено 2 нових управління у складі Головного слідчого управління Генпрокуратури - Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки та Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Сергій Горбатюк заявив, що прокурорів очолюваного ним Департаменту спецрозслідувань можуть підпорядкувати комусь із заступників генпрокурора Юрія Луценка, що може зашкодити розслідуванню справ щодо Майдану.

Горбатюк зазначив, що у зв’язку зі створенням Державного бюро розслідувань і можливим початком його діяльності, у Генпрокуратурі було оголошено про створення Департаменту процесуального керівництва, де будуть об’єднані всі відділи процесуального керівництва ГПУ.

За словами Горбатюка, по суті це означатиме руйнування команди прокурорів та слідчих, які працюють в рамках одного департаменту і приймають узгоджені рішення.

23 червня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Департамент спецрозслідувань буде трансформовано у слідче управління, а процесуальні керівники перейдуть в Департамент процесуального керівництва.

25 червня Горбатюк звинуватив керівництво ГПУ - генпрокурора та його заступників – у небажанні розслідувати справи Майдану. «В керівництва немає бажання об’єктивного розслідування злочинів на Майдані. І це підтверджено сотнями документів. Ці керівники не повинні обіймати свої посади, бо вони вже стільки порушували закон, що мають нести відповідальність за втручання у роботу слідчих чи інші незаконні дії», - сказав він і уточнив: «В першу чергу, це генпрокурор Юрій Луценко та його заступники - Юрій Столярчук, Анжела Стрижевська, Анатолій Матіос. Ці особи вчиняли протиправні дії в ході розслідувань справ Майдану».

6 липня Горбатюк заявив, що до Департаменту прийшли з позаплановою перевіркою. За його словами, осіб, які хотіли провести перевірку не пустили до Департаменту, бо вони не змогли надати відповідних документів щодо плану їхньої перевірки.

Сьогодні, 11 липня, у прес-службі ГПУ заявили, що перевірка Департаменту спецрозслідувань була плановою, а керівник Департаменту не створив відповідні умови для її проведення.