Перевірка Департаменту спецрозслідувань була плановою, але її проведення було заблоковано – ГПУ

У ГПУ заявили, що інформація начальника Департаменту спецрозслідувань про намагання провести позапланову перевірку не відповідає дійсності.

У Генеральній прокуратурі України заявляють, що перевірка Департаменту спеціальних розслідувань була плановою, а її проведення було заблоковано безпідставними вимогами.

Про це повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури України.

У ГПУ наголосили, що інформація, яка з’явилась у ЗМІ 6 липня з посиланням на начальника Департаменту спеціальних розслідувань, про те, що «комісія Генеральної прокуратури України намагалася провести позапланову перевірку» у вказаному Департаменті, яка начебто була «націлена на пошук підстав для його звільнення», і при цьому «просила керівництво Департаменту підписати документи про відмову в допуску комісії до перевірки», не відповідає дійсності.

«Зазначена перевірка не була позаплановою, вона повинна була проводитись відповідно до пункту 4.2 плану першочергових заходів Генеральної прокуратури України на ІІ квартал 2018 року з питання організації роботи у Департаменті спеціальних розслідувань. Її завданням було забезпечення виконання плану роботи», - йдеться у повідомленні.

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У ГПУ зазначили, що план першочергових заходів ГПУ на ІІ квартал 2018 року було затверджено генпрокурором 26 березня і 4 квітня офіційно у друкованому виді надано куратору вказаного Департаменту - заступнику генпрокурора.

Окрім того, додали у відомстві, 16 травня, на підставі ст. 9 закону «Про прокуратуру», видано наказ генпрокурора «Про перевірку стану організації роботи у Департаменті спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України», для цього було створено робочу групу працівників ГПУ. 21 травня наказ офіційно у друкованому виді було надано до Департаменту спецрозслідувань.

У ГПУ наголосили, що «члени цієї групи не просили керівництво Департаменту «підписати документи про відмову в допуску комісії до перевірки», не намагалися «записати факт відмови», а навпаки, аргументовано протягом тривалого часу переконували у необхідності її проведення, пояснюючи обґрунтованість зазначеної планової перевірки, відповідність її чинному законодавству, нормативно-правовим актам Генеральної прокуратури, зокрема наказу Генеральної прокуратури від 19 січня 2017 року №15 «Про основні засади організації роботи в органах прокуратури України».

«Кожен член групи при першій зустрічі у приміщенні вказаного Департаменту 2 липня, а потім 6 липня, повідомив його очільника, а також керівників Департаменту, про напрямки перевірки, зазначивши назви номенклатурних справ, які будуть оглядатися, та, посилаючись на перевірку виконання Департаментом завдань, передбачених його ж положенням, яке є на сайті відомства, тобто не є таємним», - наголошується у повідомленні.

Окрім того, зазначили у ГПУ, увага керівника Департаменту спецрозслідувань була звернута на те, що всі його скарги щодо цієї перевірки та членів групи, стосовно яких він вбачав «конфлікт інтересів», розглянуто, йому надано обґрунтовані письмові відповіді. Також, з урахуванням його звернень, окремі члени групи виключені, їх замінено іншими працівниками прокуратури.

«Натомість керівник вказаного Департаменту, незважаючи на надану йому ґрунтовну інформацію, вимагав «документи щодо того, які саме напрями планується перевіряти». При цьому не зміг послатися на жоден нормативно-правовий акт, яким передбачено надання таких «документів». Не давав можливості приступити до перевірки, блокуючи її проведення безпідставними, нічим не передбаченими вимогами», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, наголосили у ГПУ, наказ про проведення планової перевірки Департаменту «на даний час не виконано у зв’язку з безпідставною, необґрунтованою та незаконною відмовою очільника Департаменту створити відповідні умови для роботи групи».

Як відомо, 6 липня керівник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив у ЗМІ, що до Департаменту прийшли з позаплановою перевіркою. За його словами, осіб, які хотіли провести перевірку не пустили до Департаменту, бо вони не змогли надати відповідних документів щодо плану їхньої перевірки.

Нагадаємо, сьогодні, 11 липня, генеральний прокурор Юрій Луценко підписав наказ про організаційні зміни в структурі та штатному розписі Генеральної прокуратури України, яким, зокрема, ліквідовано очолюваний Сергієм Горбатюком Департамент спеціальних розслідувань, що займався розслідуваннями злочинів під час Революції гідності у 2013-2014 рр.