Екс-голові Апеляційного суду Криму повідомили про підозру у державній зраді

Сьогодні правоохоронці проводили обшуки за місцем проживання підозрюваного.

Прокуратура Автономної республіки Крим та співробітники Служби безпеки України провели обшуки у приміщеннях, в яких проживає колишній Голова Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук.

Читайте такожВерховна Рада звільнила 21 суддю (список)

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

За словами очільника ГПУ, Чорнобуку вже повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.111 (Державна зрада) КК України.

"Підривна діяльність Чорнобука В.І. В наданні допомоги іноземній державі та її представникам у переході судів АР Крим на здійснення правосуддя на підставі законодавства іноземної держави-Російської Федерації призвели до забезпечення функціонування незаконно створених судових органів, посилення заходів тимчасової окупації півострова Крим", - пояснив Луценко.

Нагадаємо, у 2016 році Вища рада юстиції за результатами таємного голосування вирішила внести подання до Верховної Ради про звільнення Валерія Чорнобука з посади судді Апеляційного суду Дніпропетровської області у зв’язку з порушенням присяги.