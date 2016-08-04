ВРЮ рекомендує звільнити екс-голову Апеляційного суду Криму, що підтримав окупацію, але став суддею на Дніпропетровщині

16:46, 04 серпня 2016
Політика
1376 0

Вища рада юстиції за результатами таємного голосування вирішила внести подання до Верховної Ради про звільнення Валерія Чорнобука з посади судді Апеляційного суду Дніпропетровської області у зв’язку з порушенням присяги.

/ youtube.com

Про це йдеться у повідомленні ВРЮ.

Підставою для прийняття рішення про звільнення Чорнобука стало рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів від 2 червня.

Як зазначалося у рекомендації, кваліфікаційна комісія дійшла висновку, що Чорнобук, публічно висловлюючись про результати так званого "референдуму" про статус Криму, заперечуючи значення присяги судді, закликаючи до вивчення російського законодавства, беручи участь в організації і реалізації заходів, спрямованих на здійснення судочинства на тимчасово окупованій території України за законами Російської Федерації, порушив присягу судді.

Читайте такожПутін послав кримчан "до чорта", бо впевнений, що вони не образяться - нардеп

Як зазначила член Вищої ради юстиції Тетяна Малашенкова, в одному з відеоматеріалів, досліджених ВККС, на запитання журналістів щодо ставлення суддів до обов’язку здійснення правосуддя за законодавством Російської Федерації голова апеляційного суду АРК зауважив, зокрема: "Ми давали присягу не президенту, ми давали присягу не народу, ми давали присягу - присягу судді, вона так називається. Тому жоден суддя, який вирішив залишитися працювати суддею в апеляційному суді, в місцевих судах Республіки Крим, не порушує присягу судді України".

Водночас Чорнобук в своїх поясненнях стверджував, що на час запису інтерв’ю був відсторонений від посади голови апеляційного суду АР Крим та перестав виходити на роботу, а дав інтерв’ю журналістам під тиском, хвилюючись за свою безпеку. Окремо Чорнобук наголошував, що брав участь у антитерористичній операції, отримав медаль "Ветеран війни" та посвідчення учасника бойових дій.

Разом з тим у ході дисциплінарного провадження було встановлено, що зазначені твердження Чорнобука щодо відсторонення його від посади голови апеляційного суду АР Крим, здійснення ним певних дій під примусом та в силу загрози через професійну діяльність не підтверджуються жодними доказами, суперечать встановленим обставинам та спростовуються поясненнями інших осіб.

Читайте такожМЗС про приєднання Криму до російського округу: Вкрадене залишиться вкраденим і в іншій хаті

Водночас Малашенкова констатувала, що своїми діями Чорнобук "перш за все як носій судової влади України в Автономній Республіці Крим і тим більше як голова апеляційного суду Автономної Республіки Крим у досить скрутний і складний час для держави Україна, а саме під час початку окупації півострова Крим, грубо порушив принципи професійної та етичної поведінки судді, що призвело до зневіри в першу чергу судового корпусу Автономної Республіки Крим, а також мешканців півострова до судової влади України".

Зазначимо, що Чорнобук був переведений до апеляційного суду Дніпропетровської області указом від 19 липня 2014 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter