ВРЮ рекомендує звільнити екс-голову Апеляційного суду Криму, що підтримав окупацію, але став суддею на Дніпропетровщині

Про це йдеться у повідомленні ВРЮ.

Підставою для прийняття рішення про звільнення Чорнобука стало рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів від 2 червня.

Як зазначалося у рекомендації, кваліфікаційна комісія дійшла висновку, що Чорнобук, публічно висловлюючись про результати так званого "референдуму" про статус Криму, заперечуючи значення присяги судді, закликаючи до вивчення російського законодавства, беручи участь в організації і реалізації заходів, спрямованих на здійснення судочинства на тимчасово окупованій території України за законами Російської Федерації, порушив присягу судді.

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Як зазначила член Вищої ради юстиції Тетяна Малашенкова, в одному з відеоматеріалів, досліджених ВККС, на запитання журналістів щодо ставлення суддів до обов’язку здійснення правосуддя за законодавством Російської Федерації голова апеляційного суду АРК зауважив, зокрема: "Ми давали присягу не президенту, ми давали присягу не народу, ми давали присягу - присягу судді, вона так називається. Тому жоден суддя, який вирішив залишитися працювати суддею в апеляційному суді, в місцевих судах Республіки Крим, не порушує присягу судді України".

Водночас Чорнобук в своїх поясненнях стверджував, що на час запису інтерв’ю був відсторонений від посади голови апеляційного суду АР Крим та перестав виходити на роботу, а дав інтерв’ю журналістам під тиском, хвилюючись за свою безпеку. Окремо Чорнобук наголошував, що брав участь у антитерористичній операції, отримав медаль "Ветеран війни" та посвідчення учасника бойових дій.

Разом з тим у ході дисциплінарного провадження було встановлено, що зазначені твердження Чорнобука щодо відсторонення його від посади голови апеляційного суду АР Крим, здійснення ним певних дій під примусом та в силу загрози через професійну діяльність не підтверджуються жодними доказами, суперечать встановленим обставинам та спростовуються поясненнями інших осіб.

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Водночас Малашенкова констатувала, що своїми діями Чорнобук "перш за все як носій судової влади України в Автономній Республіці Крим і тим більше як голова апеляційного суду Автономної Республіки Крим у досить скрутний і складний час для держави Україна, а саме під час початку окупації півострова Крим, грубо порушив принципи професійної та етичної поведінки судді, що призвело до зневіри в першу чергу судового корпусу Автономної Республіки Крим, а також мешканців півострова до судової влади України".

Зазначимо, що Чорнобук був переведений до апеляційного суду Дніпропетровської області указом від 19 липня 2014 року.