Рада ратифікувала угоду з Нідерландами про спільне розслідування збиття літака МН17

Угода має врегулювати питання щодо переслідування та засудження у Нідерландах осіб, пов'язаних із цим злочином.

Верховна Рада України ухвалила президентський закон про ратифікацію угоди з Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" 17 липня 2014 року (№ 0194).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 241 народний депутат із 357 зареєстрованих у сесійній залі.

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Законом передбачено ратифікувати з двома заявами угоду, укладену 7 липня 2017 року у Таллінні, яка набирає чинності у день отримання через дипломатичні канали останнього письмового повідомлення про завершення сторонами своїх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією угодою.

Закон набирає чинності з дня набрання чинності законом України "Про виконання Угоди між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року".

Угода має врегулювати питання щодо переслідування та засудження у Нідерландах осіб, пов'язаних із збиттям літака.

Довідка УНІАН. Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Кримінальним розслідуванням трагедії займається Спільна слідча група, до якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів й України.

24 травня 2018 року слідча група представила додаткові докази щодо ключової ролі Росії в трагічній катастрофі лайнера. Група дійшла висновку, що ЗРК «Бук», пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, яка дислокується в Курську.

25 травня стало відомо, що уряд Нідерландів почав здійснювати кроки для притягнення Росії до відповідальності за збиття рейсу MH17. Притягнення Росії до відповідальності здійснюватиметься окремо від переслідування винних у цьому осіб.