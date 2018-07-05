У Мін'юсті про катастрофу MH17 над Донбасом: відповідальне найвище керівництво Росії

Організатори та виконавці терористичного акту, що призвів до загибелі 298 осіб, предстануть перед голандським правосуддям, зазначив заступник глави Мін'юсту.

Заступник міністра юстиції України з питань євроінтеграції Сергій Петухов упевнений, що Росія понесе відповідальність за збитий над Донбасом МН17.

"Доказів, які зібрала і вже оприлюднила Міжнародна слідча група, достатньо, щоб стверджувати, що за цей акт тероризму відповідальне найвище військове і цивільне керівництво Росії", - йдеться у його повідомленні у Facebook.

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"Організатори та виконавці терористичного акту, що призвів до загибелі 298 осіб, предстануть перед голандським правосуддям. Окремо Росія як держава понесе відповідальність за цей міжнародний злочин", - додав Петухов.

За його словами, Рада має ратифікувати угоду з Нідерландами, яка регулює передачу кримінального провадження у Нідерланди та міжнародну правову допомогу в цьому розслідуванні та судовому процесі.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Кримінальним розслідуванням трагедії займається спільна слідча група, до якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України. Країни-учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

24 травня 2018 р. слідча група представила додаткові докази щодо ключової ролі Росії в трагічній катастрофі лайнера. Група дійшла висновку, що ЗРК «Бук», пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, яка дислокується в Курську.

25 травня стало відомо, що уряд Нідерландів почав здійснювати кроки для притягнення Росії до відповідальності за збиття рейсу MH17. Притягнення Росії до відповідальності здійснюватиметься окремо від переслідування винних у цьому осіб.

Австралія заявила, що добиватиметься від Росії виплати компенсацій сім'ям жертв рейсу MH17.

Президент України доручив МЗС невідкладно внести пропозиції щодо приєднання до ініційованого Нідерландами та Австралією процесу переслідування Росії на міждержавному рівні за збиття літака.