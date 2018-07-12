"Напруга зростає": журналіст назвав наступний крок Путіна після ЧС-2018

На думку Брука, напруга між Росією та Україною стає все сильнішою.

Завершення чемпіонату світу з футболу, який цього року проводиться в Росії, може стати часом для рішучих дій з боку Путіна.

Таку думку висловив головний редактор Ukraine Business News і колишній кореспондент The New York Times Джеймс Брук, передає "Новое время".

"Наступним кроком Володимира Путіна після завершення Олімпійських ігор в Сочі стало вторгнення в Крим. За аналогією, завершення чемпіонату світу з футболу, який цього року проводиться в Росії, може стати часом для рішучих дій", - пише журналіст.

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На думку Брука, напруга між Росією та Україною стає все сильніше.

"Вже зараз ситуація на Чорному та Азовському морях — напружена. Україна відрізала Крим від прісної води; ця обставина і посуха стали причиною, по якій в окупованому Росією півострові нормують постачання води. Тоді ж РФ почала заважати руху суден в два найбільших порти Азовського моря, з яких експортується сталь,— Бердянськ і Маріуполь. Військова реакція на такі дії Росії вже не здається неправдоподібною. Напруга зростає. Але залишається надія, що Кремль просто використовує старий радянський прийом: створити проблему, щоб потім запропонувати рішення.

Як повідомляв УНІАН, журналіст розповів, що станеться після відновлення Україною контролю над Кримом і Донбасом.