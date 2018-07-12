"Нам дістанеться випалена земля": журналіст розповів, що станеться після відновлення Україною контролю над Кримом і Донбасом

На думку Вахтанга Кіпіані, найбільшою проблемою стане "русский мир" в головах деяких українців.

В українському суспільстві немає розуміння того, що станеться в той день, коли український прапор повернеться на будівлі Донецької, Луганської, Севастопольської держадміністрацій і парламенту Криму.

Про це пише головний редактор сайту "Історична правда" Вахтанг Кіпіані в журналі "Новое время".

"Отже, що буде далі? Відбудова народного господарства? Єдність і соборність? Правопорядок? Проблем стане менше? Здається, ми недооцінюємо складнощі, які очікують нас при реінтеграції країни. Досвід останніх років повинен навчити простій речі: почистити авгієві стайні, не забруднивши руки, не вдасться. Хотілося б, щоб все було красиво і законно. На жаль, немає. Не вийде. Нам дістанеться випалена земля. Іноді в прямому сенсі слова — на Донбасі так точно", - пише журналіст.

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На думку Кіпіані, найбільшою проблемою стане "русский мир" в головах деяких українців.

"Але частіше всього вона буде в душах і головах наших вчорашніх співгромадян, які встигли побувати громадянами Російської Федерації, а також так званих "ДНР" і "ЛНР". Треба знайти політичну мужність і визнати, що певна частина вчорашніх громадян України, які взяли паспорти Росії в Криму, а також "паспорта" двох невизнаних терористичних "республік", зробили це не з-під палиці, а з почуття приналежності до "великого російського народу". Вони хотіли жити в РФ. Частина з них взяли зброю і вбивали українців. Частина відразу ж знайшли плюси в новій реальності — дві пенсії для одних і підвищення життєвих стандартів для інших. Має бути відповідь: що робити з такими громадянами України? Як тільки російські війська підуть, ці люди сховають свої орлиноголові паспортини, однак не перестануть бути росіянами де-факто і росіянами де-юре. Додатково отримають цілком законні права українських громадян. В першу чергу — право голосу. Кого вони пошлють у Київ представляти свої вічно ущемлені інтереси, можна тільки уявити. Особливо, якщо у клієнта в анамнезі голосування за компартію, "Союз", Партію регіонів", - вважає Кіпіані.

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