У центрі Києва - бійка: почубилися нардеп, міністр та голова профспілки гірників (відео)

Офіційного коментаря щодо інциденту за участю глави Міненерговугілля поки що немає.

У центрі Києва міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик та нардеп Сергій Шахов влаштували сутичку біля Міненерговугілля.

У конфлікт також втрутився голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає ТСН.

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Відео конфлікту на свої сторінці у Facebook опублікував Волинець, на якого поліція складає протокол.

Як видно на відео, шахтарі зупинили авто міністра, й після словесного конфлікту між ними почалася штовханина. Голова Незалежної профспілки гірників України також приєднався до сутички, тягнучи міністра за комір сорочки, проте правоохоронці розборонили чоловіків.

У поліції Києва не змогли наразі прокоментувати конфлікт. У Міністерстві, яке очолює Насалик, також заявили журналістам, що "неуповноважені коментувати цю подію".

Як повідомляв УНІАН, 12 липня десятки працівників вугільних шахт, яким держава заборгувала понад 1,1 млрд грн заробітної плати, зібралися на мітинг під будівлею Міненерговугілля з вимогою відправити у відставку міністра енергетики Ігоря Насалика.