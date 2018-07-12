Насалик відмежував себе кордоном поліції від страйку гірників – голова профспілки

Сьогодні десятки працівників вугільних шахт, яким держава заборгувала понад 1,1 млрд грн заробітної плати, зібралися на мітинг під будівлею Міненерговугілля з вимогою відправити у відставку міністра енергетики Ігоря Насалика.

Натомість поліція кордоном оточила будівлю міністерства та силою завадила учасникам мітингу встановити намети. Профспілки гірників розцінюють дії поліції як порушення права громадян на мирні зібрання та вже звернулись до омбудсмена та західних партнерів України.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець та розповів про позицію шахтарів щодо підстав для відставки профільного міністра.

"Ми прийшли сьогодні знову до міністра і вимагаємо його відставки. Насалик каже, що держава не допомагає реформувати вугільну галузь. Але сам він обсівся "смотрящіми" і не бореться із цим. Він з ними співпрацює, тому що йому вигідна корупція", – заявив в ефірі Михайло Волинець.

Профспілковий лідер вкотре наголосив, що шахтарі вимагають повернути у власність держави вугільні пласти ДП "Селидіввугілля", які були вкрадені людьми Януковича. Гірники обурені позицією міністра Насалика, який має особистий інтерес до цих активів.

"Насаслик – бізнесмен, і він плутає державне та суспільне зі своїм власним. Він думає, що купив цю посаду і утримується шляхом домовленостей. Коли ми говорили з прем'єром Гройсманом, ми чітко заявили, що такого міністра треба прибрати з галузі. І прибирати тих генеральних директорів, яких він попризначав з окупованих територій. Нам треба зберегти енергетичну безпеку держави", – пояснив ультиматум шахтарів Волинець.

Нагадаємо, 5 липня цього року відбувся мітинг шахтарів під Верховною Радою, під час якого вони вимагали погашення мільярдної заборгованості із заробітної плати та ухвалення законопроекту №8362, яким передбачено виділення коштів на підтримку вугільної галузі.

Того ж дня група гірників та представників профспілок мала зустріч із міністром енергетики Ігорем Насаликом, який обізвав простих робітників п′яницями, вдався до лайки і повністю зняв з себе відповідальність за ситуацію у підконтрольній йому вугільній галузі.