Зі складу фракції "БПП" вийшов нардеп-мажоритарник
13:21, 13 липня 2018Політика
661 0
У складі фракції «БПП» залишилось 135 народних депутатів.
Кривохатько обирався у виборчому окрузі в Запорізькій області / Фото УНІАН
Народний депутат України Вадим Кривохатько вийшов із складу парламентської фракції «Блок Петра Порошенка».
Читайте такожМайже третина народних депутатів тримають усі свої заощадження в готівці – "Чесно"
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Андрій Парубій.
Таким чином, у складі фракції «БПП» залишилось 135 народних депутатів.
Як відомо, Кривохатько обирався у виборчому окрузі №82 в Запорізькій області.
Як повідомляв УНІАН, у січні від серцевого нападу помер колишній нардеп-соратник Ющенка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter