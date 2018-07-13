Зі складу фракції "БПП" вийшов нардеп-мажоритарник

13:21, 13 липня 2018
Політика
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Кривохатько обирався у виборчому окрузі в Запорізькій області / Фото УНІАН

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Таким чином, у складі фракції «БПП» залишилось 135 народних депутатів.

Як відомо, Кривохатько обирався у виборчому окрузі №82 в Запорізькій області.

Як повідомляв УНІАН, у січні від серцевого нападу помер колишній нардеп-соратник Ющенка.

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Теги: #Верховна Рада#фракція БПП