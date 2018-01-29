Від серцевого нападу помер колишній нардеп-соратник Ющенка

Прощатимуться із Сергієм Олексіюком у понеділок, 29 січня, о 12 годині.

Народний депутат України 4-го скликання від блоку Віктора Ющенка "Наша Україна" Сергій Олексіюк помер у Рівному від серцевого нападу.

Про це повідомив політик, діяч у громадській організації "Новий Квасилів" Павло Дутко на своїй сторінці у Facebook.

"Від серцевого нападу помер народний депутат України 4-го скликання від блоку Віктора Ющенка "Наша Україна", член НРУ, УНР та УНП Сергій Олексіюк. Йому було 58 років", – йдеться у повідомленні.

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Інформацію про смерть підтвердила подруга сім'ї та колишній секретар газети "Волинь" Ольга Капись, передає "24 канал".

"Був інфаркт. Приїхала швидка, медики годину боролися, він приходив до тями, але не змогли "витягти". Він почувався нормально, минулого тижня в лісі всіх рідних зібрав, дітей та онуків на прогулянку. Як знав..., – сказала Капись.

Вона додала, що прощатимуться із Сергієм Олексіюком у понеділок, 29 січня, о 12 годині.

Сергій Олексіюк тривалий час жив у селі Підгайці неподалік Луцька. Він керував обласними та міськими організаціями НРУ, був членом УНР і УНП, керував журналом "Волинь" та був депутатом Верховної Ради від партії Віктора Ющенка "Нашої України" у 2002 -2004 роках.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня 2017 року пішов із життя очільник Тернопільської міської організації об'єднання "Свобода" Володимир Стаюра. Нещасний випадок стався в Єгипті.