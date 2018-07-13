Сенцова можуть звільнити в найближчі дні - журналіст

Президент РФ Володимир Путін може помилувати Сенцова у зв'язку з листом про помилування, написаним мамою політв'язня.

Українського режисера, політв'язня в РФ Олега Сенцова можуть звільнити в найближчі дні.

Про це повідомив в Facebook відомий російський журналіст Сергій Лойко.

"Олега Сенцова звільнять в найближчі дні, перед зустріччю з Трампом. У крайньому випадку під час зустрічі. Тьху, тьху, тьху... З надійного сорса. Сьогодні у Олега день народження! Вітаю!" – написав він.

У теж час, як передають Факти, адвокат Дмитро Дінз дає на вирішення цього питання не менше тижня. Так, за словами захисника, президент РФ Володимир Путін може помилувати Сенцова у зв'язку з листом про помилування, написаним мамою політв'язня.

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"Якщо Пісков (прес-секретар президента Росії, - ред.) сказав, що розглянуть, то я думаю, можуть і через тиждень все вирішити", - вважає адвокат.

Як повідомляв УНІАН, раніше мати Сенцова звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням помилувати сина.