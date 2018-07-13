Мати Сенцова звернулася до Путіна: просить помилувати сина

Підписувати звернення до Людмили Сенцової приїздив кінокритик Олексій Медведєв.

Мати українського режисера, політв’язня Олега Сенцова Людмила написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування.

Текст документу "Громадське" отримало від сестри Сенцова Наталки Каплан.

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Зазначимо, що це клопотання було написано 22 червня, а 26 червня його передали Путіну.

За словами Каплан, наразі реакції на це клопотання від Кремля немає.

Повний текст звернення Людмили Сенцової:

"Я звертаюся до вас з проханням помилувати мого сина Олега Геннадійовича Сенцова, 1976 р.н., засудженого російським судом до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у організації терористичного угруповання.

Всі матері люблять своїх дітей, бажають для них свободи та щастя. Мені важко судити про ступінь вини власного сина, хоча знаю його як мирного громадянина та людину, захоплену своєю професією — кінорежисурою.

Не буду вас переконувати в невинуватості Олега, хоча сама вірю в це. Просто скажу, що він нікого не вбивав. Він вже відсидів чотири роки у в’язниці. Його чекають діти, молодший син страждає від аутизму. Їм погано без нього. Вони ніколи не будуть щасливі без батька.

Прошу вас, Володимире Володимировичу, проявити милосердя і помилувати Олега Сенцова, не губити його життя і життя його близьких. Ми чекаємо на нього вдома".

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцова тримають у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

До українця в колонію не пускають уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.