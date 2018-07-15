"Гаряча точка світу": генерал пояснив, навіщо Трампу вирішувати конфлікт в Україні

Попри те, що Росія залишається агресивним фактором, світ з нею рахується: великі гравці, включаючи, Дональда Трампа та Ангелу Меркель, йдуть на переговори з Кремлем, зазначив колишній голова Служби зовнішньої розвідки.

Президенту США Дональду Трампу потрібен діалог з російським колегою Володимиром Путіним, щоб той не міг крадькома готувати якісь плани проти Заходу. В Гельсінкі Трамп обов'язково зачепить питання війни на Донбасі, оскільки це гаряча точка, яка може бути детонатором глобальної війни

Про це "Апострофу" розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж.

«Україна, в якій триває війна, - це гаряча точка світу, яка може бути детонатором світових проблем: протистояння Росії й НАТО, глобальної війни, включно з ядерною, тому проблему України на світовому рівні треба зняти. Гадаю, Трамп зачепить і це питання, тому що ми обговорювали дорожню карту по Україні і з керівництвом США, європейських країн. Думаю, це буде черговий, але важливий етап переговорів», – зазначив Маломуж.

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На його думку, попри те, що Росія залишається агресивним фактором, світ з нею рахується: великі гравці, включаючи, Дональда Трампа та Ангелу Меркель, йдуть на переговори з Кремлем.

При цьому, за оцінкою Маломужа, світ наразі намагається сформулювати новий порядок денний і поставити Росію в певні рамки, вийти на нові домовленості.

«Переговори тривають у форматі ЄС-США-Канада-Індія-Бразилія-Китай-Японія-Австралія-Росія. Вони стосуються як нової моделі глобальної безпеки, так і локальних питань на кшталт України, Сирії, Ірану тощо. Це потужний міжнародний формат, який змушує Росію йти на системні поступки – вихід з Донбасу, поновлення суверенітету України над цими територіями, відновлення їх за допомогою міжнародних інвестицій тощо. Це те, що зараз на порядку денному, тож контакт Трампа й Путіна також буде присвячений визначенню, з одного боку, актуальних сьогодні гострих проблем (Північна Корея, Іран, Сирія, Україна, глобальні загрози)», – сказав екс-голова Служби зовнішньої розвідки.

Він зазначив, що віце-президент Майк Пенс та держсекретар США Майк Помпео відпрацьовують модель, згідно з якою вести діалог необхідно навіть із такими авторитарними політиками, як Путін. На їхню думку, варто не заганяти вовка в куток, щоб він тихо готував якісь плани, а витягувати його звідти. Аналогічну стратегію – тиску й діалогу – проголосив Генсек НАТО Єнс Столтенберг. «Ми повинні мати свої пріоритети в цій тактиці й бути суб’єктом, а не об’єктом міжнародних відносин», – наголосив Маломуж.