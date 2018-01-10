Росія готує локальні спецоперації на Донбасі - генерал

Витрати на оборону в Росії залишаються практично на колишньому рівні незважаючи на те, що керівництво РФ заявляло про скорочення оборонного бюджету Російської Федерації на 2018 рік у зв'язку із завершенням військової операції в Сирії.

Про це пише "Главред".

У новому році на оборону російське керівництво планує витратити 2,7 трильйонів рублів (в 2017 році ця сума становила 2,8 трильйонів рублів), підкреслив колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

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На його думку, з урахуванням завершення сирійської операції, оборонний бюджет Росії не скорочується, а, скоріше, навпаки, збільшується за деякими напрямками.

"Росія буде здатна проводити спеціальні операції локального характеру, зокрема, посилювати бойовиків на окупованих територіях Донбасу. Також нам слід бути готовими до того, що Росія буде розміщувати додаткові контингенти і нарощувати їх наступальні здібності в західних округах Росії, тобто на кордоні з Україною", — зазначив він.

Маломуж зазначив, що Росія також зможе перешкоджати спробам української сторони звільнити частину своїх нині непідконтрольних територій.

"РФ буде змушена використовувати більш численні контингенти, що потребує більшого фінансування, і воно оборонним бюджетом передбачено", — додав він.

Як повідомляв УНІАН, російська Федерація розгорне в анексованому Криму системи С-400 для "захисту від повітряних загроз з боку України".