Бойовики двічі обстріляли позиції сил АТО на північному сході від Маріуполя
12:05, 08 грудня 2014Політика
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Бойовики за вчорашній день двічі обстріляли позиції сил Антитерористичної операції на північному сході від Маріуполя.
Бойовики обстрыляли околицы Марыуполя / 0629
Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя на своїй сторінці у Facebook.
«На даний момент ситуація в місті і околицях залишається повністю підконтрольною силам АТО, ніч пройшла спокійно», - йдеться в повідомленні.
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«За вчорашній день терористами було здійснено 2 обстріли позицій сил АТО, які дислокуються на північно-східному напрямку від Маріуполя. Потерпілих немає. Силами української артилерії вогневі точки противника були придушені», - повідомляє штаб оборони міста.
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