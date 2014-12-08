Бойовики двічі обстріляли позиції сил АТО на північному сході від Маріуполя

Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя на своїй сторінці у Facebook.

«На даний момент ситуація в місті і околицях залишається повністю підконтрольною силам АТО, ніч пройшла спокійно», - йдеться в повідомленні.

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«За вчорашній день терористами було здійснено 2 обстріли позицій сил АТО, які дислокуються на північно-східному напрямку від Маріуполя. Потерпілих немає. Силами української артилерії вогневі точки противника були придушені», - повідомляє штаб оборони міста.