Активність бойовиків знизилася - прес-центр АТО

Про це повідомили в прес-центрі АТО.

Загалом бойовики спромоглись на 33 спроби атак на укріплені позиції українських військ.

"Артилерія та міномети бандитів найбільш часто проявляли себе на Дебальцевському плацдармі. Терористами обстріляні населені пункти Міус, Чернухіно, Дебальцево, Орлово-Іванівка, шахта Полтавська, Нікішино, Ольховатка, Фащівка", - повідомили у прес-центрі.

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У відповідь на агресивні дії терористів артилерія сил АТО нанесла 42 вогневих удари по місцям скупчення живої сили та техніки бойовиків.

Тривають роботи з побудови фортифікаційних укріплень сил АТО.